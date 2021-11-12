InStat. Ярмоленко – лучший игрок Украины в матче с Болгарией

Самым полезным игроком сборной Украины в домашнем поединке с командой Болгарии (1:1) стал вингер Андрей Ярмоленко.
Рейтинг эффективности игры 32-летнего игрока, InStat Index, составил 307 баллов. В активе хавбека Вест Хэма было 67 ТТД с браком 25%, пять обводок, пять ключевых передач и три удара по воротам.
В топ-3 также вошли Руслан Малиновский (303 балла) и Тарас Степаненко (298 баллов).
Источник — zbirna.com
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