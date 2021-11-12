InStat. Ярмоленко – лучший игрок Украины в матче с Болгарией

В тройку также вошли Малиновский и Степаненко

  • 12.11.2021 18:42
  • 571 просмотр
  • 1 комментарий
InStat. Ярмоленко – лучший игрок Украины в матче с Болгарией
© УАФ. Андрей Ярмоленко

Самым полезным игроком сборной Украины в домашнем поединке с командой Болгарии (1:1) стал вингер Андрей Ярмоленко.
 
Рейтинг эффективности игры 32-летнего игрока, InStat Index, составил 307 баллов. В активе хавбека Вест Хэма было 67 ТТД с браком 25%, пять обводок, пять ключевых передач и три удара по воротам.  
 
В топ-3 также вошли Руслан Малиновский (303 балла) и Тарас Степаненко (298 баллов).

Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    bonv
    bonv, 12.11.2021 19:05
    +1
    Ярмола постійно з найкращих за збірну. Стільки пасів шикарних роздавав..
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