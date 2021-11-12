ГАЛЛИАНИ: «Всячески пытался отговорить Шевченко от перехода в Челси»

Бывший вице-президент «Милана» – о возвращении украинца в Италию

  • 12.11.2021 17:08
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ГАЛЛИАНИ: «Всячески пытался отговорить Шевченко от перехода в Челси»
© ФК Милан. Андрей Шевченко и Адриано Галлиани

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа».
 
«Мы потратили много денег на покупку Андрея, но оно того стоило. Я помню, как мы с Арьедо Брайдой (бывший генеральный менеджер «Милана» – прим.) ездили к нему в Киев на матч Лиги чемпионов против «Панатинаикоса». Это было 25 ноября 1998 года, было очень холодно. Я вернулся в отель и спал в своем пальто.
 
Помимо Гуннара Нордаля, великого нападающего 1950-х годов, Шева – лучший бомбардир «Милана», замечательный игрок. Среди многих я хочу вспомнить его гол в полуфинале ЛЧ против «Интера» в самый славный год.
 
Я всегда любил его, как и Брайда, как и Берлускони. Я всячески пытался отговорить его от перехода в «Челси», но безуспешно. Шева – это история «Милана», но теперь он пришел в старейший клуб Италии, желаю ему удачи. Он стал первоклассным тренером, потому что скрупулезный и точный. С помощью мудрого Тассотти он также преуспеет и в Италии», – сказал Галлиани.

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Источник — Gazzetta dello Sport

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