Каролина Плишкова – Анетт Контавейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу продолжится групповой раунд Итогового турнира WTA. 12 ноября сыграет группа Теотиуакан.
Первыми на корт выйдут чешка Каролина Плишкова и эстонка Анетт Контавейт. Начало встречи в 22:00 по Киеву.
Ранее теннисистки провели 3 матча, все выиграла чешка.
Также в этом квартете представлены Барбора Крейчикова и Гарбинье Мугуруса.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.