Каролина Плишкова – Анетт Контавейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу продолжится групповой раунд Итогового турнира WTA. 12 ноября сыграет группа Теотиуакан.



Первыми на корт выйдут чешка Каролина Плишкова и эстонка Анетт Контавейт. Начало встречи в 22:00 по Киеву.



Ранее теннисистки провели 3 матча, все выиграла чешка.



Также в этом квартете представлены Барбора Крейчикова и Гарбинье Мугуруса.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ