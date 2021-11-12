Сачко не смог пробиться в полуфинал челленджера в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№245 ATP) не смог пробиться в полуфинал на челленджере в Ортизеи.
Сачко проиграл встречу 1/4 финала боснийцу Мирзе Башичу (№244 ATP).
Ортизеи. 1/4 финала
Виталий Сачко (Украина) – Мирза Башич (Босния и Герцеговина) – 6:7(3), 6:3, 2:6
Отметим, что в первом раунде украинец обыграл именитого испанца Фернандо Вердаско.
Источник — Sport.ua
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