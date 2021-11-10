Сачко обыграл Вердаско на турнире в Италии

Украинец в трех сетах одолел 37-летнего ветерана

  • 10.11.2021 17:57
  • 324 просмотра
  • 2 комментария
Сачко обыграл Вердаско на турнире в Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№245 ATP) выиграл матч первого круга на челленджере в Ортизеи.
 
В стартовом матче украинец переиграл экс-восьмую ракетка мира Фернандо Вердаско из Испании (№153 ATP).
 
Ортизеи. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Фернандо Вердаско (Испания) – 7:6(6), 4:6, 6:3
 
Далее по сетке хорват Борна Гойо (№281 ATP).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    сергей богданов
    сергей богданов, 10.11.2021 18:34
    0
    сергей богданов, 10.11.2021 18:33
    Да а Фернандо когда то устраивал суперские пятиметровые битвы! Думал уже закончил карьеру
    Пятисетовые
    Ссылка
    сергей богданов
    сергей богданов, 10.11.2021 18:33
    0
    Да а Фернандо когда то устраивал суперские пятиметровые битвы! Думал уже закончил карьеру
    Ссылка
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