Сачко обыграл Вердаско на турнире в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№245 ATP) выиграл матч первого круга на челленджере в Ортизеи.
В стартовом матче украинец переиграл экс-восьмую ракетка мира Фернандо Вердаско из Испании (№153 ATP).
Ортизеи. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Фернандо Вердаско (Испания) – 7:6(6), 4:6, 6:3
Далее по сетке хорват Борна Гойо (№281 ATP).
Источник — Sport.ua
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