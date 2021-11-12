Дмитрий КЛЕЦ: «У Вереса есть все шансы побороться за еврокубковую зону»

Полузащитник «Вереса» – о турнирных перспективах команды

  • 12.11.2021 14:56
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Дмитрий КЛЕЦ: «У Вереса есть все шансы побороться за еврокубковую зону»
© ФК Верес. Дмитрий Клец

25-летний хавбек ровенского «Вереса» Дмитрий Клец, который в данный момент восстанавливается после травмы, поделился своим мнением о турнирных перспективах команды.

«Могу сказать, что ребята молодцы. На каждом клочке поля дают бой любой команде. Неважно, где мы играем: в Луцке или на выезде. Сейчас команда в середине турнирной таблицы. Учитывая, что мы все игры сейчас играем на выезде - сказал бы, что результаты вообще прекрасные.

Есть ощущение того, что у нас есть все шансы, чтобы побороться за еврозону. Нужно так и дальше работать: как в тренировочном процессе, так и на играх, не снижать к себе требований и тогда я уверен, что нас может ждать успех.

Даже в дебютном для нас сезоне после возвращения «Вереса» в УПЛ. Еще могу сказать, что очень соскучился по команде и тренировкам. Хочется побыстрее вернуться к работе», - сказал Клец.

Напомним, что после 14 туров «Верес» занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 19 очков.

Источник — ФК Верес

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