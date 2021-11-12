Дмитрий КЛЕЦ: «Сейчас уже хожу без костылей. Немного прихрамываю»

Полузащитник «Вереса» – о восстановлении после травмы

  • 12.11.2021 04:21
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Дмитрий КЛЕЦ: «Сейчас уже хожу без костылей. Немного прихрамываю»
© НК Верес. Дмитрий Клец

25-летний хавбек ровенского «Вереса» Дмитрий Клец прокомментировал восстановление после повреждения крестообразной связки колена.

«Операция, по словам врача, прошла успешно. Первые десять дней после операции я передвигался на двух костылях. Впоследствии еще десять дней - на одном костыле. Сейчас уже хожу без костылей. Немного прихрамываю.

Впереди меня уже ждут легкие занятия в спортзале. Некоторые упражнения я уже делал дома для скорейшего восстановления», - сказал Клец.

Источник — ФК Верес

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