Дмитрий КЛЕЦ: «Сейчас уже хожу без костылей. Немного прихрамываю»

25-летний хавбек ровенского «Вереса» Дмитрий Клец прокомментировал восстановление после повреждения крестообразной связки колена.

«Операция, по словам врача, прошла успешно. Первые десять дней после операции я передвигался на двух костылях. Впоследствии еще десять дней - на одном костыле. Сейчас уже хожу без костылей. Немного прихрамываю.

Впереди меня уже ждут легкие занятия в спортзале. Некоторые упражнения я уже делал дома для скорейшего восстановления», - сказал Клец.