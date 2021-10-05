Футболист Вереса Клец получил травму

Полузащитник ровенского «Вереса» Дмитрий Клец не сыграл в матче десятого тура УПЛ против «Александрии» из-за травмы.

На тренировке футболист повредил крестообразную связку колена и сейчас готовится к оперативному вмешательству.

«Травму получил на тренировке. Было столкновение с Михаилом Сергийчуком. Он бил по воротам, я пытался выбить мяч, и он по инерции ударил не по мячу, а мне по ноге. Как-то так. Не помню всего эпизода в деталях, потому что все очень быстро произошло. Врачи говорят, что повредил крестообразные связки. Сейчас готовлюсь к операции», — рассказал Клец.

В нынешнем сезоне Дмитрий Клец сыграл за Верес 9 матчей (8 в чемпионате и один в Кубке), где забил один гол.