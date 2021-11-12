ПАЛЯНИЦА: «Остается надеяться, что в матче с боснийцами наших прорвет»

Экс-нападающий сборной Украины Александр Паляница прокомментировал ничью команды Александра Петракова с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.

«В целом, игра нашей сборной произвела неплохое впечатление, за исключением разве что отрезка сразу после перерыва, когда болгары могли забить второй гол. Были наигранные комбинации, футболисты много предлагали себя, поэтому не возникало проблем с острыми продолжениями. Однако все усилия сводила на нет плохая реализация. Я насчитал сразу восемь голевых моментов, когда не забить было очень сложно, но нашим это удавалось.

Я не собираюсь утверждать, что дело здесь в нефарте, скорее, такой уже уровень исполнительского мастерства. Вот почему тревожно за результат заключительного матча отборочного цикла чемпионата мира — с Боснией и Герцеговиной. Ведь не исключен вариант, что там удастся создать за всю игру 2-3 голевых момента. Как быть?

Похоже, остается надеяться на удачу, или все же, произойдет, что-то чрезвычайное и наших в атаке таки прорвет», - сказал Паляница.