3 из 4 голов Степаненко за сборную Украины стали решающими

32-летний полузащитник горняков вошел в десятку самых возрастных бомбардиров национальной дружины

  • 12.11.2021 12:49
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3 из 4 голов Степаненко за сборную Украины стали решающими
© Фото Дениса Руденко. Тарас Степаненко

За сборную Украины Тарас Степаненко забил не так уж много мячей - 4. Однако в трех случаях его голы становились решающими для нашей команды. Тарас принес победу украинцам в товарищеских поединках с Нигером 22 мая 2014 года (2:1) и Кипром 24 марта 2016-го (1:0), а ныне - ничью с Болгарией (1:1).

Между тем, поразив ворота болгар в 32 года 95 дней, Степаненко вошел в десятку самых старших бомбардиров сборной. В более «почтенном» возрасте забили за национальную дружину только 7 игроков.

Самые возрастные бомбардиры сборной Украины

Возраст 

Игрок

Дата*

Ранг

Соперник

Счет

35 лет 256 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

11.06.2012

ЧЕф

Швеция (д)

2:1

34 года 346 дней

Руслан РОТАНЬ

09.10.2016

ЧМо

Косово (д)

3:0

33 года 358 дней

ЖУНИОР МОРАЕС

28.03.2021

ЧМо

Финляндия (д)

1:1

33 года 119 дней

Александр ГОРШКОВ

07.06.2003

ЧЕо

Армения (д)

4:3

33 года 82 дня

ЭДМАР

06.09.2013

ЧМо

Сан-Марино (д)

9:0

32 года 312 дней

Андрей ВОРОНИН

28.05.2012

ТМ

Эстония (н)

4:0

32 года 305 дней

Андрей ГУСИН

12.10.2005

ТМ

Япония (д)

1:0

32 года 95 дней

Тарас СТЕПАНЕНКО

11.11.2021

ТМ

Болгария (д)

1:1

32 года 68 дней

Анатолий ТИМОЩУК

06.06.2011

ТМ

Франция (д)

1:4

32 года 16 дней

Сергей РЕБРОВ

19.06.2006

ЧМф

Сауд. Аравия (н)

4:0

* последнего гола.

ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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    Face Control, 12.11.2021 13:36
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