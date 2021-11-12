Рустам ХУДЖАМОВ: «Ризнык давно заслужил дебюта в сборной Украины»

Специалист – о первом матче вратаря «Ворсклы» за главную команду страны

  • 12.11.2021 14:00
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Рустам ХУДЖАМОВ: «Ризнык давно заслужил дебюта в сборной Украины»
© УАФ. Дмитрий Ризнык

Бывший вратарь донецкого «Шахтера», а также ряда клубов УПЛ Рустам Худжамов поделился мнением о Дмитрии Ризныке, который вчера дебютировал в сборной Украины в матче с Болгарией (1:1).

«Дима Ризнык, на мой взгляд, сейчас самый перспективный вратарь в Украине. Считаю, что он действительно заслуживает вызова в сборную и по праву дебютировал в главной команде страны.

Чем он перспективен? Видно, что всегда спокоен, стабилен. Нет в его действиях каких-то сумбурных решений. Создаёт впечатление уравновешенного человека, трудолюбивый, если добивается таких результатов. У него есть все качества конкурировать с Пятовым и Бущаном.

Что касается матча, то нельзя всё сваливать только на невезение в реализации голевых моментов. Всё-таки вратари сборной Болгарии тоже проявили себя с наилучшей стороны.

Конечно, хорошо, что Малиновский вернулся в сборную. Мы увидели Малиновского, который был раньше. Он подтвердил, что игрок высокого уровня. Руслан избавился от проблем со здоровьем, которые у него были на Евро, и мы увидели прежнего Малиновского.

Понятно, что теперь матч с Боснией самый важный. На бумаге фаворит Украина. Но на поле придется доказывать это своей игрой и голами», - сказал Худжамов.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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