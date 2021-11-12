После 4-летнего перерыва за сборную Украины впервые сыграл игрок Ворсклы

Единственным новичком в составе сборной Украины в поединке с Болгарией (1:1) стал 22-летний вратарь Дмитрий Ризнык. Он стал 11-м представителем «Ворсклы», выступавшими за главную команду страны. Последний раз игроки полтавчан появлялись в рядах национальной дружины 4 года назад - 10 ноября 2017-го, когда в товарищеской встрече со Словакией состоялась премьера Юрия Коломойца. В общей сложности 11 футболистов бело-зеленых провели за сборную 46 матчей и забили 2 мяча.

К слову, среди игроков «Ворсклы» в более юном возрасте, чем Ризнык, дебютировали за национальную команду только Роман Безус, Николай Матвиенко и Григорий Ярмаш.

Игроки «Ворсклы», выступавшие за сборную Украины

И Г Дебют Возраст Ранг Соперник Счет Григорий ЯРМАШ 8 - 24.05.2008 22 года 236 дней ТМ Нидерланды (г) 0:3 Сергей КРАВЧЕНКО 7 1 24.05.2008 25 лет 30 дней ТМ Нидерланды (г) 0:3 Олег КРАСНОПЕРОВ 3 - 19.11.2008 28 лет 117 дней ТМ Норвегия (д) 1:0 Денис КУЛАКОВ 2 - 04.09.2010 24 года 126 дней ТМ Польша (г) 1:1 Евгений СЕЛИН 14 1 07.10.2011 23 года ТМ Болгария (д) 3:0 Роман БЕЗУС 3 - 11.11.2011 21 год 46 дней ТМ Германия (д) 3:3 Денис ДЕДЕЧКО 1 - 14.08.2013 26 лет 43 дня ТМ Израиль (д) 2:0 Артем ГРОМОВ 2 - 03.09.2014 24 года 232 дня ТМ Молдавия (д) 1:0 Николай МАТВИЕНКО 4 - 02.09.2017 21 год 123 дня ЧМ Турция (д) 2:0 Юрий КОЛОМОЕЦ 1 - 10.11.2017 27 лет 233 дня ТМ Словакия (д) 2:1 Дмитрий РИЗНЫК 1 - 11.11.2021 22 года 285 дней ТМ Болгария (д) 1:1

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ТМ - товарищеский матч.