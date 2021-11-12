После 4-летнего перерыва за сборную Украины впервые сыграл игрок Ворсклы

Дмитрий Ризнык стал 11-м полпредом полтавчан в главной команде страны

  • 12.11.2021 12:16
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После 4-летнего перерыва за сборную Украины впервые сыграл игрок Ворсклы
© УАФ. Дмитрий Ризнык

Единственным новичком в составе сборной Украины в поединке с Болгарией (1:1) стал 22-летний вратарь Дмитрий Ризнык. Он стал 11-м представителем «Ворсклы», выступавшими за главную команду страны. Последний раз игроки полтавчан появлялись в рядах национальной дружины 4 года назад - 10 ноября 2017-го, когда в товарищеской встрече со Словакией состоялась премьера Юрия Коломойца. В общей сложности 11 футболистов бело-зеленых провели за сборную 46 матчей и забили 2 мяча.

К слову, среди игроков «Ворсклы» в более юном возрасте, чем Ризнык, дебютировали за национальную команду только Роман Безус, Николай Матвиенко и Григорий Ярмаш.

Игроки «Ворсклы», выступавшие за сборную Украины

 

И

Г

Дебют

Возраст

Ранг

Соперник

Счет

Григорий ЯРМАШ

8

-

24.05.2008

22 года 236 дней

ТМ

Нидерланды (г)

0:3

Сергей КРАВЧЕНКО

7

1

24.05.2008

25 лет 30 дней

ТМ

Нидерланды (г)

0:3

Олег КРАСНОПЕРОВ

3

-

19.11.2008

28 лет 117 дней

ТМ

Норвегия (д)

1:0

Денис КУЛАКОВ

2

-

04.09.2010

24 года 126 дней

ТМ

Польша (г)

1:1

Евгений СЕЛИН

14

1

07.10.2011

23 года

ТМ

Болгария (д)

3:0

Роман БЕЗУС

3

-

11.11.2011

21 год 46  дней

ТМ

Германия (д)

3:3

Денис ДЕДЕЧКО

1

-

14.08.2013

26 лет 43  дня

ТМ

Израиль (д)

2:0

Артем ГРОМОВ

2

-

03.09.2014

24 года 232 дня

ТМ

Молдавия (д)

1:0

Николай МАТВИЕНКО

4

-

02.09.2017

21 год 123 дня

ЧМ

Турция (д)

2:0

Юрий КОЛОМОЕЦ

1

-

10.11.2017

27 лет 233 дня

ТМ

Словакия (д)

2:1

Дмитрий РИЗНЫК

1

-

11.11.2021

22 года 285 дней

ТМ

Болгария (д)

1:1

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ТМ - товарищеский матч.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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