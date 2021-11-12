После 4-летнего перерыва за сборную Украины впервые сыграл игрок Ворсклы

Единственным новичком в составе сборной Украины в поединке с Болгарией (1:1) стал 22-летний вратарь Дмитрий Ризнык. Он стал 11-м представителем «Ворсклы», выступавшими за главную команду страны. Последний раз игроки полтавчан появлялись в рядах национальной дружины 4 года назад - 10 ноября 2017-го, когда в товарищеской встрече со Словакией состоялась премьера Юрия Коломойца. В общей сложности 11 футболистов бело-зеленых провели за сборную 46 матчей и забили 2 мяча.
К слову, среди игроков «Ворсклы» в более юном возрасте, чем Ризнык, дебютировали за национальную команду только Роман Безус, Николай Матвиенко и Григорий Ярмаш.
Игроки «Ворсклы», выступавшие за сборную Украины
|
|
И
|
Г
|
Дебют
|
Возраст
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
Григорий ЯРМАШ
|
8
|
-
|
24.05.2008
|
22 года 236 дней
|
ТМ
|
Нидерланды (г)
|
0:3
|
Сергей КРАВЧЕНКО
|
7
|
1
|
24.05.2008
|
25 лет 30 дней
|
ТМ
|
Нидерланды (г)
|
0:3
|
Олег КРАСНОПЕРОВ
|
3
|
-
|
19.11.2008
|
28 лет 117 дней
|
ТМ
|
Норвегия (д)
|
1:0
|
Денис КУЛАКОВ
|
2
|
-
|
04.09.2010
|
24 года 126 дней
|
ТМ
|
Польша (г)
|
1:1
|
Евгений СЕЛИН
|
14
|
1
|
07.10.2011
|
23 года
|
ТМ
|
Болгария (д)
|
3:0
|
Роман БЕЗУС
|
3
|
-
|
11.11.2011
|
21 год 46 дней
|
ТМ
|
Германия (д)
|
3:3
|
Денис ДЕДЕЧКО
|
1
|
-
|
14.08.2013
|
26 лет 43 дня
|
ТМ
|
Израиль (д)
|
2:0
|
Артем ГРОМОВ
|
2
|
-
|
03.09.2014
|
24 года 232 дня
|
ТМ
|
Молдавия (д)
|
1:0
|
Николай МАТВИЕНКО
|
4
|
-
|
02.09.2017
|
21 год 123 дня
|
ЧМ
|
Турция (д)
|
2:0
|
Юрий КОЛОМОЕЦ
|
1
|
-
|
10.11.2017
|
27 лет 233 дня
|
ТМ
|
Словакия (д)
|
2:1
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
1
|
-
|
11.11.2021
|
22 года 285 дней
|
ТМ
|
Болгария (д)
|
1:1
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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