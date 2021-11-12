В составе сборной Украины впервые сыграл голкипер из Ворсклы

За все годы цвета нашей национальной команды защищали вратари из 10 украинских клубов

  • 12.11.2021 12:06
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В составе сборной Украины впервые сыграл голкипер из Ворсклы
© УАФ. Дмитрий Ризнык

Во втором тайме матча с Болгарией (1:1) место в воротах нашей сборной впервые занял голкипер из «Ворсклы» - Дмитрий Ризнык. Он стал представителем 10-го украинского клуба, чьи вратари выступали в рядах главной команды страны. К слову, дебютировав за национальную дружину в 22 года 285 дней, Дмитрий вошел в десятку самых молодых голкиперов сборной, вытеснив из нее Андрея Пятова.

Премьерные матчи вратарей-представителей украинских клубов в национальной сборной

Клуб

Дата

Ранг

Вратарь

Соперник

Счет

Динамо

29.04.1992

ТМ

Игорь КУТЕПОВ

Венгрия (д)

1:3

Металлист

28.06.1992

ТМ

Александр ПОМАЗУН

США (г)

0:0

Динамо-2

27.04.1993

ТМ

Андрей КОВТУН

Израиль (д)

1:1

Шахтер

16.10.1993

ТМ

Дмитрий ШУТКОВ

США (г)

2:1

Нива Т

15.03.1994

ТМ

Дмитрий ТЯПУШКИН

Израиль (г)

0:1

Черноморец

13.11.1994

ЧЕ

Олег СУСЛОВ

Эстония (д)

3:0

Днепр

13.08.1996

ТМ

Илья БЛИЗНЮК

Литва (д)

5:2

Кривбасс

17.08.2005

МТ

Максим СТАРЦЕВ

Сербия (д)

2:1

Заря

23.03.2018

ТМ

Андрей ЛУНИН

Сауд. Аравия (н)

1:1

Ворскла

11.11.2021

ТМ

Дмитрий РИЗНЫК

Болгария (д)

1:1

 

ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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