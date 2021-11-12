В составе сборной Украины впервые сыграл голкипер из Ворсклы

Во втором тайме матча с Болгарией (1:1) место в воротах нашей сборной впервые занял голкипер из «Ворсклы» - Дмитрий Ризнык. Он стал представителем 10-го украинского клуба, чьи вратари выступали в рядах главной команды страны. К слову, дебютировав за национальную дружину в 22 года 285 дней, Дмитрий вошел в десятку самых молодых голкиперов сборной, вытеснив из нее Андрея Пятова.
Премьерные матчи вратарей-представителей украинских клубов в национальной сборной
|
Клуб
|
Дата
|
Ранг
|
Вратарь
|
Соперник
|
Счет
|
Динамо
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Игорь КУТЕПОВ
|
Венгрия (д)
|
1:3
|
Металлист
|
28.06.1992
|
ТМ
|
Александр ПОМАЗУН
|
США (г)
|
0:0
|
Динамо-2
|
27.04.1993
|
ТМ
|
Андрей КОВТУН
|
Израиль (д)
|
1:1
|
Шахтер
|
16.10.1993
|
ТМ
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
США (г)
|
2:1
|
Нива Т
|
15.03.1994
|
ТМ
|
Дмитрий ТЯПУШКИН
|
Израиль (г)
|
0:1
|
Черноморец
|
13.11.1994
|
ЧЕ
|
Олег СУСЛОВ
|
Эстония (д)
|
3:0
|
Днепр
|
13.08.1996
|
ТМ
|
Илья БЛИЗНЮК
|
Литва (д)
|
5:2
|
Кривбасс
|
17.08.2005
|
МТ
|
Максим СТАРЦЕВ
|
Сербия (д)
|
2:1
|
Заря
|
23.03.2018
|
ТМ
|
Андрей ЛУНИН
|
Сауд. Аравия (н)
|
1:1
|
Ворскла
|
11.11.2021
|
ТМ
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Болгария (д)
|
1:1
ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.