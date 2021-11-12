В составе сборной Украины впервые сыграл голкипер из Ворсклы

Во втором тайме матча с Болгарией (1:1) место в воротах нашей сборной впервые занял голкипер из «Ворсклы» - Дмитрий Ризнык. Он стал представителем 10-го украинского клуба, чьи вратари выступали в рядах главной команды страны. К слову, дебютировав за национальную дружину в 22 года 285 дней, Дмитрий вошел в десятку самых молодых голкиперов сборной, вытеснив из нее Андрея Пятова.

Премьерные матчи вратарей-представителей украинских клубов в национальной сборной

Клуб Дата Ранг Вратарь Соперник Счет Динамо 29.04.1992 ТМ Игорь КУТЕПОВ Венгрия (д) 1:3 Металлист 28.06.1992 ТМ Александр ПОМАЗУН США (г) 0:0 Динамо-2 27.04.1993 ТМ Андрей КОВТУН Израиль (д) 1:1 Шахтер 16.10.1993 ТМ Дмитрий ШУТКОВ США (г) 2:1 Нива Т 15.03.1994 ТМ Дмитрий ТЯПУШКИН Израиль (г) 0:1 Черноморец 13.11.1994 ЧЕ Олег СУСЛОВ Эстония (д) 3:0 Днепр 13.08.1996 ТМ Илья БЛИЗНЮК Литва (д) 5:2 Кривбасс 17.08.2005 МТ Максим СТАРЦЕВ Сербия (д) 2:1 Заря 23.03.2018 ТМ Андрей ЛУНИН Сауд. Аравия (н) 1:1 Ворскла 11.11.2021 ТМ Дмитрий РИЗНЫК Болгария (д) 1:1

ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.