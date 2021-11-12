Шахтер – первый клуб Восточной Европы, представленный в симуляторе UFL

10 ноября 2021 года игровая студия Strikerz Inc., работающая над созданием футбольной онлайн-лиги UFL, и ФК «Шахтер» подписали лицензионное соглашение, которое позволит болельщикам клуба поддержать любимую команду в новой глобальной футбольной онлайн-игре.

Дмитрий Кириленко, коммерческий директор ФК «Шахтер»:

«Рады сотрудничеству со студией Strikerz Inc. Уверены, что UFL выведет жанр футбольных видеоигр на новый уровень, и мы с удовольствием поддержим их на этом пути».

Евгений Нашилов, генеральный директор Strikerz Inc.:

«Счастливы, что к нашим лицензионным партнерам присоединяется «Шахтер», 13-кратный чемпион Украины, клуб с богатейшей историей, отмеченный множеством престижных трофеев и наград. Надеемся, что нам удастся построить прочные отношения с клубом и всеми его болельщиками».

Разработка UFL ведется с 2016 года. Игра будет распространяться бесплатно, а регулярные обновления контента и функционала не потребуют обязательных покупок и ежегодных платежей. В основе проекта лежит принцип честной игры (fair to play): исход матчей между игроками будет определяться личным мастерством участников, а не внутриигровыми покупками.