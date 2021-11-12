Сергей КРИВЦОВ: «Вечер утраченных возможностей»

30-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов поделился мнением о ничьей с Болгарией (1:1) в товарищеском поединке.
«Вечер утраченных возможностей», — написал Кривцов.
Кривцов вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.
Источник — Instagram
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