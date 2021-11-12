Рамирес сыграл за сборную Венесуэлы

Команда футболиста «Динамо» уступила Эквадору (0:1)

  • 12.11.2021 11:18
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Рамирес сыграл за сборную Венесуэлы
© ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес

Нападающий киевского «Динамо» Эрик Рамирес вышел в стартовом составе своей национальной команды на матч квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

Сборная Венесуэлы минимально (0:1) уступила одному из лидеров южноамериканского отбора – команде Эквадора. Исход противостояния решил единственный мяч, забитый на 41-й минуте после штрафного защитником хозяев Пьеро Инкапье.

Динамовец Эрик Рамирес был заменен в перерыве, предварительно заработав желтую карточку за грубую игру против автора гола соперников на 16-й минуте.

После 13-ти сыгранных матчей отбора сборная Венесуэлы остается на последнем, 10-м месте своей группы с 10-ю набранными очками. Эквадор идет третьим, набрав вдвое больше – 20 баллов.

Следующий матч команда Эрика Рамиреса проведет 16 ноября, приняв в Каракасе сборную Перу (начало – в 23:00 по киевскому времени).

Источник — ФК Динамо Киев

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