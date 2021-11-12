Иван ГЕЦКО: «Петракову надо провести серьезный разбор полетов»

Специалист – о ничьей сборной Украины в спарринге

  • 12.11.2021 10:59
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  • 2 комментария
Иван ГЕЦКО: «Петракову надо провести серьезный разбор полетов»
© УАФ

Национальная сборная Украины разошлась миром (1:1) в контрольном матче с футболистами Болгарии.

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко рассказал, что помешало подопечным Александра Петракова отпраздновать в Одессе викторию.

«Спарринг оставил двоякое впечатление. По скоростным перемещениям, самоотдаче вопросов к нашим ребятам нет. Но в остальном - разочарование, да и как иначе, если с исполнительским мастерством - проблемы.

Очередной «привоз» защитников и болгары забили из ничего. Хорошо, что второе появление гостей вблизи наших ворот сразу после перерыва лишь чудом не завершилось еще одной капитуляцией. Тогда уж точно репетиция перед отборочным поединком чемпионата мира с Боснией и Герцеговиной оказалась бы проваленной.

Думаю, что Александр Петраков еще раз убедился, что Николая Матвиенко нельзя ставить в центр обороны, жди неприятностей.

Реализация моментов - это вообще отдельный разговор. Не убедил Артем Довбик. Часто находясь в убойной позиции, попадал в офсайд. Также понятно, почему Роман Яремчук все реже появляется в основе «Бенфики»: миссия нападающего - забивать, а если с прицелом, что-то случилось, то причину нужно искать в себе.

Создать уйму голевых моментов и умудриться едва не проиграть, это надо уметь. Такая расточительность в следующем матче - с Боснией и Герцеговиной, может дорого обойтись. Поэтому без серьезного разбора полетов - не обойтись. 16 ноября будет совсем другой футбол и придется выжимать максимум даже из полумомента. Иначе о выступлении в финальной части чемпионата мира в Катаре можно забыть», - сказал Гецко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    BUCH
    BUCH, 12.11.2021 12:11
    0
    Один с метра попасть не может, а Матвиенко конечно красава, отдать асист в свои ворота ... Надо уметь!!!
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    lenares85
    online
    lenares85, 12.11.2021 11:14
    0
    если форварды с метра не попадают по воротам то что еще нужно, не могут замкнуть в рамку
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