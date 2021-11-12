Мане травмировался в матче за сборную Сенегала

Неприятная новость для «Ливерпуля»

  • 12.11.2021 10:36
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Мане травмировался в матче за сборную Сенегала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

29-летний нападающий сборной Сенегала Садио Мане не смог доиграть матч против Того в рамках квалификации чемпионата мира-2022. Звездный футболист был вынужден покинуть поле на 27-й минуте игры.

Форвард неловко упал после столкновения с защитником, когда пытался ударить головой по мячу, и его пришлось заменить после предполагаемой травмы ребра или бедра.

Мане вернется 12 ноября в расположение «Ливерпуля», за который он выступает на клубном уровне.

Источник — AFP

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