Мане травмировался в матче за сборную Сенегала

29-летний нападающий сборной Сенегала Садио Мане не смог доиграть матч против Того в рамках квалификации чемпионата мира-2022. Звездный футболист был вынужден покинуть поле на 27-й минуте игры.
Форвард неловко упал после столкновения с защитником, когда пытался ударить головой по мячу, и его пришлось заменить после предполагаемой травмы ребра или бедра.
Мане вернется 12 ноября в расположение «Ливерпуля», за который он выступает на клубном уровне.
Источник — AFP
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.