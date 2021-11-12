Мане травмировался в матче за сборную Сенегала

29-летний нападающий сборной Сенегала Садио Мане не смог доиграть матч против Того в рамках квалификации чемпионата мира-2022. Звездный футболист был вынужден покинуть поле на 27-й минуте игры.

Форвард неловко упал после столкновения с защитником, когда пытался ударить головой по мячу, и его пришлось заменить после предполагаемой травмы ребра или бедра.

Мане вернется 12 ноября в расположение «Ливерпуля», за который он выступает на клубном уровне.