Александр ЗИНЧЕНКО: «Спасибо за вашу поддержку!»

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку в товарищеском матче Украина — Болгария (1:1), который прошел в Одессе.
«Спасибо за вашу поддержку!», — написал Александр после матча.
Зинченко вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.
Источник — Instagram
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