Александр ЗИНЧЕНКО: «Спасибо за вашу поддержку!»

Игрок сборной Украины поблагодарил фанатов за поддержку в матче с Болгарией (1:1)

  • 12.11.2021 10:43
  • 727 просмотров
  • 3 комментария
Александр ЗИНЧЕНКО: «Спасибо за вашу поддержку!»
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку в товарищеском матче Украина — Болгария (1:1), который прошел в Одессе.

«Спасибо за вашу поддержку!», — написал Александр после матча.

Зинченко вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
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    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 12.11.2021 11:59
    0
    Зина, у тебя столько моментов - нужно забивать.
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    PETP0
    PETP0, 12.11.2021 11:21
    0
    Простите, а это недоразумение, которое выдает себя за футболиста, кто-то поддерживал?
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    Serg Sergio
    Serg Sergio, 12.11.2021 11:16
    0
    Зіна, сходіть всією командою поставте свічку... Бо з такою реалізацією просто інфаркт.. 😎
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