Александр ГОЛОВКО: «Это одна из лучших игр сборной Украины»

Специалист прокомментировал ничью «сине-желтых» с Болгарией (1:1)

  • 12.11.2021 10:23
  • 897 просмотров
  • 2 комментария
Александр ГОЛОВКО: «Это одна из лучших игр сборной Украины»
© УАФ

Экс-футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Головко подвел итоги товарищеского поединка Украина — Болгария (1:1).

«Я думаю, что игра понравилась и болельщикам, и экспертам. Это одна из лучших игр в исполнении этой сборной. Видно, что все находятся в хорошем тонусе. Я могу только похвалить команду. Да, есть вопросы по обороне, но мы активно играли, строили атаки, подключали фланги, действовали с желанием. Эту игру команде можно занести в актив», — сказал Головко.

Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    stalker digga
    online
    stalker digga, 12.11.2021 11:50
    0
    PETP0, 12.11.2021 11:19
    Я вот в шоке от таких комментариев. 36 ударов и 1 гол - это один из лучших результатов? Каких результатов тогда вы хотите добиваться? Да за такую игру как минимум пол команды перешерстить надо. Если футболисты пачками не реализуют 100% моменты, то значит их уровень - это не уровень сборной. А моментов насоздавали только за счет того, что уровень болгар сейчас еще ниже. И даже с таким никакущим соперником умудрились привезти себе гол! Простите за многобукв, но просто бомбит от таких комментариев.
    Тут просто хвалят команду за настрой, за желание играть в атакующий футбол, ну а голы при такой игре ещё будут.
    Ссылка
    PETP0
    PETP0, 12.11.2021 11:19
    -1
    Я вот в шоке от таких комментариев. 36 ударов и 1 гол - это один из лучших результатов? Каких результатов тогда вы хотите добиваться? Да за такую игру как минимум пол команды перешерстить надо. Если футболисты пачками не реализуют 100% моменты, то значит их уровень - это не уровень сборной. А моментов насоздавали только за счет того, что уровень болгар сейчас еще ниже. И даже с таким никакущим соперником умудрились привезти себе гол! Простите за многобукв, но просто бомбит от таких комментариев.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности