Александр ГОЛОВКО: «Это одна из лучших игр сборной Украины»

Экс-футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Головко подвел итоги товарищеского поединка Украина — Болгария (1:1).

«Я думаю, что игра понравилась и болельщикам, и экспертам. Это одна из лучших игр в исполнении этой сборной. Видно, что все находятся в хорошем тонусе. Я могу только похвалить команду. Да, есть вопросы по обороне, но мы активно играли, строили атаки, подключали фланги, действовали с желанием. Эту игру команде можно занести в актив», — сказал Головко.