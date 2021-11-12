Тарас СТЕПАНЕНКО: «Рад, что укрепил веру команды»

32-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал ничью с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.

«Сегодняшняя игра была важной! У тренерского штаба свои задачи, у команды — доказать, что выходим бороться. Цель одна — победа.

Каждый наш момент является свидетельством этого. Я очень рад, что хоть чуть-чуть, но укрепил веру команды и болельщиков своим голом. Это четвертый забитый гол за сборную в моей карьере. И он очень важен для меня и для всех нас.

Относительно команды осмелюсь сказать, что есть над чем работать, есть что совершенствовать и чем гордиться», — отметил Степаненко.

Степаненко вышел на замену на 46-й минуте встречи вместо Сидорчука и забил гол на 79-й минуте.