Тарас СТЕПАНЕНКО: «Рад, что укрепил веру команды»

Игрок сборной Украины прокомментировал ничью с Болгарией (1:1)

  • 12.11.2021 09:54
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Рад, что укрепил веру команды»
© Instagram. Тарас Степаненко

32-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал ничью с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.

«Сегодняшняя игра была важной! У тренерского штаба свои задачи, у команды — доказать, что выходим бороться. Цель одна — победа.

Каждый наш момент является свидетельством этого. Я очень рад, что хоть чуть-чуть, но укрепил веру команды и болельщиков своим голом. Это четвертый забитый гол за сборную в моей карьере. И он очень важен для меня и для всех нас.

Относительно команды осмелюсь сказать, что есть над чем работать, есть что совершенствовать и чем гордиться», — отметил Степаненко.

Степаненко вышел на замену на 46-й минуте встречи вместо Сидорчука и забил гол на 79-й минуте.

Источник — Instagram

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