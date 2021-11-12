Максим ШАЦКИХ: «Игра с Болгарией показала, что можем обыграть, кого угодно»

Национальная сборная Украины сыграла вничью (1:1) в контрольном матче с Болгарией.

Известный в прошлом футболист Максим Шацких поделился впечатлениями от противостояния в Одессе.

«Чувствовалось, что это товарищеская игра, не тот был накал, не та мотивация. Результатом все довольны, после финального свистка футболисты сборной Украины пребывали в хорошем настроении. Что радует – украинцы создали много голевых моментов, но реализацию, будем надеяться, оставили на поединок с Боснией и Герцеговиной.

Мне показалось, что сборная Украины, все-таки, не торопилась прибавлять в активности, особенно, в первом тайме. Почти в каждом эпизоде сине-желтые пытались разыграть мяч до верного. Игру контролировали, это понятно, и при таком количестве созданных моментов, конечно же обязаны были дожимать Болгарию, выиграть хотя бы со счетом 2:1.

Все, на удивление, сыграли против Болгарии ровно – без сверхусилий и грубых ошибок. Вы скажете: а как же реализация? Да, статистика – вещь упрямая. Теперь все будут вспоминать о 14-16 ударах украинцев в створ ворот соперника, но ведь удар удару рознь. Если бы голкиперы сборной Болгарии все эти удары из углов и «девяток» тащили – это одно, а в этом матче «сине-желтые» в большинстве случаев не ставили перед обороной гостей неразрешимые задачи.

Думаю, голы придут. Бывают такие матчи, когда ничего не идет в рамку. Тем более, как мы видим, обороняться сейчас все научились, и в Европе середняков и аутсайдеров просто так не обыграешь.

Игра с Болгарией показала – наши шансы в отборочном матче чемпионата мира 50 на 50. Мы можем обыграть, кого угодно. Сборной Украины в Боснии нужно с первых минут играть на победу, сразу продемонстрировать сопернику, что хотим и можем взять максимум. Если решим все свести к ничьей – это будет утопия. В таком случае можно доиграться, и наша оборона обязательно даст осечку. Но, будем надеяться, что команда Петракова успешно решит задачу», - сказал Шацких.