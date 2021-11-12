Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Советую игрокам сходить к Кашпировскому или к бабке»

Эксперт высказался о ничьей Украины с Болгарией

  • 12.11.2021 07:47
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  • 2 комментария
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Советую игрокам сходить к Кашпировскому или к бабке»
© УАФ

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал ничью команды Александра Петракова с Болгарией (1:1) в товарищеском матче. 

«Не смотря на счет, игра мне понравилась. Тотальное преимущество. Хочу посоветовать игрокам, и всему тренерскому штабу, сходить в церковь к Батюшке, либо к Кашпировскому, а еще лучше к бабке. «Щось пороблено». Повеселили, особенно Коваленко на последней минуте. 

Ну а если серьезно, на мой вкус Зинченко сыграл ниже своих возможностей. Ну а стиль Де Дзерби, окончательно покалечил наших центральных защитников. Рекомендую их отмыть в святой воде.

Смотрю с надеждой на будущий матч», - написал Заховайло.

Источник — Facebook

(9 голосов)

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Комментарии
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    arnautoff
    arnautoff, 12.11.2021 08:33
    0
    Да, без экстрасенсов тут не обойтись.А началось всё после чемпионата Европы, когда ордынцы увидели, что ихняя сборная по сравнению с нашей, полное г.И их задавила жаба.Да ещё и песню про ху_ла послушали.Так, что не шутки это.
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