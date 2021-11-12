Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Советую игрокам сходить к Кашпировскому или к бабке»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал ничью команды Александра Петракова с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.

«Не смотря на счет, игра мне понравилась. Тотальное преимущество. Хочу посоветовать игрокам, и всему тренерскому штабу, сходить в церковь к Батюшке, либо к Кашпировскому, а еще лучше к бабке. «Щось пороблено». Повеселили, особенно Коваленко на последней минуте.

Ну а если серьезно, на мой вкус Зинченко сыграл ниже своих возможностей. Ну а стиль Де Дзерби, окончательно покалечил наших центральных защитников. Рекомендую их отмыть в святой воде.

Смотрю с надеждой на будущий матч», - написал Заховайло.