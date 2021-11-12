Вратарь Болгарии: «Не ожидал, что Украина сыграет на таком высоком уровне»

Николай Михайлов поделился мыслями о матче

  • 12.11.2021 07:31
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  • 1 комментарий
Вратарь Болгарии: «Не ожидал, что Украина сыграет на таком высоком уровне»
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Вратарь сборной Болгарии Николай Михайлов прокомментировал ничью с командой Украины (1:1) в товарищеском матче. 

«Это был тяжелый матч. Я не ожидал, что Украина будет играть на таком высоком уровне. Мы полностью выложились, но их игра была лучше. Это был тяжелый вечер для меня. В целом, хозяева играли на очень высоком уровне, особенно тяжело нам было в обороне. Впрочем, я не думаю, что это может повлиять на нашу самооценку, поскольку мы тоже можем играть лучше. Готовимся к понедельничному матчу, который станет последним для нашей сборной в этом году», - сказал Михайлов. 

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(17 голосов)

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Комментарии
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    Saar
    Saar, 12.11.2021 08:16
    0
    Якби, наприклад, Італія вам завдала стільки ударів, то голів 12 точно було б. Тому , нам є на кого рівняться і куди рости!
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