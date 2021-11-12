Михаил СЕРГИЙЧУК: «Игра с Зарей могла бы сложиться совсем по-другому»

Нападающий ровенского «Вереса» Михаил Сергийчук прокомментировал поражение от луганской «Зари» (0:3) в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.
«Два гола, пропущенные нами на старте второго тайма, решили судьбу матча.
По моему мнению, до перерыва мы забили чистый гол. После штрафного удара мяч срикошетил от стенки с игроков «Зари». Так, как все видел я – это был чистый гол.
Каждый гол – влияет на ход игры. Если бы мы повели в счете – игра могла бы сложиться совсем по-другому», - сказал Сергийчук.
Источник — ФК Верес
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