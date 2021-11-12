Алексей БЕЛИК: «Это было что-то невероятное в исполнении Украины»

Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик прокомментировал ничью команды Александра Петракова с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.

«Это что-то невероятное в исполнении нашей сборной. Из такого огромного количества моментов мы реализовали лишь один. Это какое-то невезение. Моментами, мне казалось, что это даже не товарищеская игра, а тренировка, на которой Болгария помогала отрабатывать нам позиционную атаку. В этой игре у нас получалось все, кроме того, чтобы забить больше голов», - сказал Белик.