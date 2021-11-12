11 ноября в матче квалификации ЧМ-2022 Хорватия в гостях разгромила Мальту (7:1).
Мальта – Хорватия – 1:7. Подготовка к бою с Россией. Видео голов и обзор
События матча
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Ловро Майер (Хорватия).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Ловро Майер (Хорватия).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Хорватия).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Хорватия).
|31'
|ГОЛ ! Автогол забил Марцело Брозович (Мальта).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуе Чалета-Цар (Хорватия).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Хорватия).
Источник — Sport.ua
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