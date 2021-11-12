11 ноября в матче квалификации ЧМ-2022 Словакия и Словения сыграли вничью (2:2).
Словакия – Словения – 2:2. Матч престижа. Видео голов и обзор матча
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Словакия).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Миха Мевля (Словения).
|58'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ондрей Дуда (Словакия).
|57'
|Миха Блажич (Словения) получает красную карточку.
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Миха Зайц (Словения).
Источник — Sport.ua
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