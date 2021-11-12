11 ноября в матче квалификации ЧМ-2022 Германия дома разгромила Лихтенштейн (9:0).
Германия – Лихтенштейн – 9:0. Мячи на любой вкус. Видео голов и обзор матча
Голы: Гюндоган, 14, Кауфманн, 20 (автогол), Сане, 22, 49, Ройс, 23, Мюллер, 76, 86, Баку, 80, Геппель, 89 (автогол).
События матча
|89'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Макс Гопель (Лихтенштейн).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Германия).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Боте Баку (Германия).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Германия).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Германия).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Германия).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Германия).
|20'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Даниэль Кауфманн (Лихтенштейн).
|11'
|ГОЛ ! С пенальти забил Илкай Гюндоган (Германия).
|10'
|Игрок команды Лихтенштейн получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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