Германия
9 : 0
Лихтенштейн
11.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Германия – Лихтенштейн – 9:0. Мячи на любой вкус. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации чемпионата мира 2022

  • 12.11.2021 00:42
  • 59 просмотров
  • 0 комментариев
Германия – Лихтенштейн – 9:0. Мячи на любой вкус. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 ноября в матче квалификации ЧМ-2022 Германия дома разгромила Лихтенштейн (9:0).

Германия – Лихтенштейн – 9:0. Мячи на любой вкус. Видео голов и обзор матча

Голы: Гюндоган, 14, Кауфманн, 20 (автогол), Сане, 22, 49, Ройс, 23, Мюллер, 76, 86, Баку, 80, Геппель, 89 (автогол).

События матча
89' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Макс Гопель (Лихтенштейн).
86' ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Германия).
80' ГОЛ ! Мяч забил Боте Баку (Германия).
76' ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Германия).
49' ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Германия).
23' ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Германия).
22' ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Германия).
20' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Даниэль Кауфманн (Лихтенштейн).
11' ГОЛ ! С пенальти забил Илкай Гюндоган (Германия).
10' Игрок команды Лихтенштейн получает красную карточку.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности