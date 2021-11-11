Квалификация ЧМ-2022. Итоги дня: разгромы от Германии и Хорватии

​12 октября в четырех группах состоялись матчи 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022.

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Две сборных уже забронировали себе путевки на мундиаль: Дания досрочно выиграла группу F, а Германия обеспечила себе первое место в группе J.

Квалификация ЧМ-2022

9-й тур, 11 ноября

19:00. Азербайджан – Люксембург – 1:3

Голы: Родригеш, 67 (0:1). Тилль, 78 (0:2). Салахлы, 83 (1:2). Родригеш, 90 (1:3)

19:00. Армения – Северная Македония – 0:5

Голы: Трайковски, 22 (0:1). Барди, 36 (0:2). Барди, 66 (0:3). Ристовски, 79 (0:4). Барди, 90 (0:5)

19:00. Грузия – Швеция – 2:0

Голы: Кварацхелия, 61, 77

19:00. Россия – Кипр – 6:0

Голы: Ерохин, 4; Смолов, 55; Мостовой, 56; Сутормин, 62; Заболотный, 82;, Ерохин, 87

21:45. Германия – Лихтенштейн – 9:0

21:45. Греция – Испания – 0:1

Гол: Сарабия, 26 (0:1)

21:45. Ирландия – Португалия – 0:0

21:45. Мальта – Хорватия – 1:7

Голы: Перишич, 6 (0:1). Чалета-Цар, 22 (0:2). Брозович, 31 (1:2). Пашалич, 39 (1:3). Модрич, 45 (1:4). Майер, 47 (1:5). Крамарич, 53 (1:6). Майер, 64 (1:7)

21:45. Румыния – Исландия – 0:0

21:45. Словакия – Словения – 2:2

Голы: Зайц, 18 (0:1). Дуда, 58 (1:1). Мевля, 62 (1:2). Стрелец, 74 (2:2)

​Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022