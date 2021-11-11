Николай МАТВИЕНКО: «Надеюсь, сборную Украины прорвет в матче с Боснией»

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко после ничейного результата в контрольном матче с Болгарией надеется на успех в последнем поединке отбора ЧМ-2022 против Боснии.

— Игра получилась полезной, создано много моментов.

— Да, мы играли по новой тактике, даже скорее старой, подзабытой, некоторое непонимание еще было. Эта игра нам поможет разобрать ошибки и, надеюсь, с Боснией и Герцеговиной прорвет нас, потому что сегодня не хватало реализации.

— Как тебе лично удобнее действовать, в два или три центральных защитника?

— В клубе мы играем по схеме с двумя центрбеками, поэтому мне удобнее действовать именно так. Хотя в три центральных тоже неплохо, все ребята помогают друг другу. Есть такие матчи, когда можно и в три сыграть, в зависимости от соперника.

– Мы увидели очень хороший футбол, много моментов. Но не вызывает ли беспокойства перед выездом в Боснию и Герцеговину счет 1:1, преследующий команду?

— Нет, мы уверены в себе, нам не хватало только удачи и реализации. Надеюсь, в Зенице прорвет и залетит столько, сколько нам потребуется…