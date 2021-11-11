Тарас Степаненко забил за сборную после 5-летнего перерыва

Полузащитник горняков записал в свой актив 30-й гол в карьере

  • 11.11.2021 22:38
  • 381 просмотр
  • 2 комментария
Тарас Степаненко забил за сборную после 5-летнего перерыва
© УАФ. Тарас Степаненко

В матче с Болгарией (1:1) Тарас Степаненко забил за сборную Украины после 5-летнего перерыва. Последний раз он поражал ворота соперников в рядах главной команды страны 3 июня 2016 года в товарищеском поединке с Албанией. Более продолжительные голевые паузы в нашей национальной дружине имели только четыре игрока.

К слову, гол болгарам стал для Степаненко 30-м в карьере. 18 мячей он забил в чемпионатах Украины, 6 - в еврокубках, 4 - за национальную сборную и 2 - в Кубке Украины.

Самые продолжительные голевые паузы игроков сборной Украины

Пауза

Игрок

Дата

Соперник

Дата

Соперник

8 лет 174 дня

Анатолий ТИМОЩУК

17.04.2002

Грузия (д) - 2:1

08.10.2010

Грузия (г) - 1:0

6 лет 163 дня

Сергей СИДОРЧУК

12.10.2014

Македония (д) - 1:0

24.03.2021

Франция (г) - 1:1

6 лет 34 дня

Александр КУЧЕР

11.10.2006

Шотландия (д) - 2:0

14.11.2012

Болгария (г) - 1:0

5 лет 357 дней

Руслан РОТАНЬ

22.08.2007

Узбекистан (д) - 2:1

14.08.2013

Израиль (д) - 2:0

5 лет 161 день

Тарас СТЕПАНЕНКО

03.06.2016

Албания (н) - 3:1

11.11.2021

Болгария (д) - 1:1

5 лет 72 дня

Роман БЕЗУС

03.09.2014

Молдова (д) - 1:0

14.11.2019

Эстония (д) - 1:0

4 года 202 дня

Ярослав РАКИЦКИЙ

06.09.2013

Сан-Марино (д) - 9:0

27.03.2018

Япония (н) - 2:1

4 года 127 дней

Сергей КОНОВАЛОВ

13.11.1994

Эстония (д) - 3:0

20.03.1999

Грузия (г) - 1:0

3 года 333 дня

Андрей ГУСИН

07.10.2000

Армения (г) - 3:2

04.09.2004

Дания (г) - 1:0

3 года 290 дней

Юрий МАКСИМОВ

28.10.1992

Беларусь (г) - 1:1

13.08.1996

Литва (д) - 5:2

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Chystyi_stavok
    Chystyi_stavok, 11.11.2021 22:55
    +3
    Я не буду проти, якщо Дєня Гармаш перевершить цей рекорд Степаненка вже у вівторок.
    Ссылка
    SergRV
    online
    SergRV, 11.11.2021 23:18
    -1
    Это похоже на антирекламу как то. Футболист, что забивал 5 лет назад...
    Звучит как то не очень.
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