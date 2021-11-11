Тарас Степаненко забил за сборную после 5-летнего перерыва

В матче с Болгарией (1:1) Тарас Степаненко забил за сборную Украины после 5-летнего перерыва. Последний раз он поражал ворота соперников в рядах главной команды страны 3 июня 2016 года в товарищеском поединке с Албанией. Более продолжительные голевые паузы в нашей национальной дружине имели только четыре игрока.

К слову, гол болгарам стал для Степаненко 30-м в карьере. 18 мячей он забил в чемпионатах Украины, 6 - в еврокубках, 4 - за национальную сборную и 2 - в Кубке Украины.

Самые продолжительные голевые паузы игроков сборной Украины