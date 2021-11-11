Ясен ПЕТРОВ: «Для Болгарии хороший результат в матче с сильным соперником»

Главный тренер сборной Болгарии прокомментировал поединок против Украины

  • 11.11.2021 22:27
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Ясен ПЕТРОВ: «Для Болгарии хороший результат в матче с сильным соперником»
© bfunion.bg. Ясен Петров

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров поделился своим мнением со СМИ после товарищеского поединка в Одессе против команды Украины (1:1).

«Думаю, мы добились хорошего для нас результата в матче с сильным соперником. Отмечу блестящую поддержку болельщиков на трибунах. Это был трудный поединок для моей команды. У нас был свой план на эту встречу. Я очень благодарен нашим вратарям за отличную игру.

У нас новая команда, в которой много дебютантов и молодежи, но, повторюсь, я доволен, что нам удалось добиться ничьей со сборной, в которой много качественных футболистов».

Источник — Украинская ассоциация футбола

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