Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сборную Украины преследует этот счет. Ничего нового»

Вингер Андрей Ярмоленко оценил ничью 1:1 в контрольном матче сборной Украины против Болгарии. Игрок провел на поле весь матч.

«Мяч просто не шел в ворота, а играли неплохо. Создавали моменты, но нужно реализовывать. Посмотрели статистику: 35 ударов, 14 в створ. Что еще сказать? Пропустили одну контратаку. Такое бывает, что мяч не идет в ворота».

«Надеюсь, в игре с Боснией все будет иначе. Преследует нас счет 1:1, ничего нового. Но чисто по игре, то и тренер, и игроки могут быть довольными, но результатом разочарованы», - сказал Ярмоленко.