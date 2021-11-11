Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сборную Украины преследует этот счет. Ничего нового»

Игрок дал комментарий после контрольного матча

  • 11.11.2021 22:15
  • 1568 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сборную Украины преследует этот счет. Ничего нового»
© uaf.ua

Вингер Андрей Ярмоленко оценил ничью 1:1 в контрольном матче сборной Украины против Болгарии. Игрок провел на поле весь матч.

«Мяч просто не шел в ворота, а играли неплохо. Создавали моменты, но нужно реализовывать. Посмотрели статистику: 35 ударов, 14 в створ. Что еще сказать? Пропустили одну контратаку. Такое бывает, что мяч не идет в ворота».

«Надеюсь, в игре с Боснией все будет иначе. Преследует нас счет 1:1, ничего нового. Но чисто по игре, то и тренер, и игроки могут быть довольными, но результатом разочарованы», - сказал Ярмоленко.

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 11.11.2021 22:37
    +1
    То вся проблема, що у вас немає мізків, ви просто не знаєте що робити з тим м'ячем коли доходите до штрафного суперників
    Ссылка
    nikobein
    nikobein, 11.11.2021 23:16
    0
    То пороблено, пора вже до церкви!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности