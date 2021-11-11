Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сборная Украины в одну калитку должна была выигрывать»

Полузащитник Тарас Степаненко оценил ничью 1:1 в контрольном матче сборной Украины против Болгарии. Тарас отметился забитым голом.
«Я даже не знаю, что сказать. Полностью переиграли соперника, тяжело посчитать, сколько ударов и моментов было. В одну калитку должны были выигрывать 4:0, 5:0 или даже 6:0. Но такое бывает».
«По игре к команде претензий быть не должно. Мяч просто не хотел лететь в ворота, три гола отменили из-за офсайда».
«Надеемся, что оставили голы на Боснию. Мне приятно, что я забил, второй мой гол на этом стадионе. Еще хотелось бы забивать не только в контрольных матчах, но и в официальных», - сказал Степаненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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