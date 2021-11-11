Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сборная Украины в одну калитку должна была выигрывать»

Хавбек оценил ничью в контрольном матче

  • 11.11.2021 22:09
  • 612 просмотров
  • 1 комментарий
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сборная Украины в одну калитку должна была выигрывать»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник Тарас Степаненко оценил ничью 1:1 в контрольном матче сборной Украины против Болгарии. Тарас отметился забитым голом.

«Я даже не знаю, что сказать. Полностью переиграли соперника, тяжело посчитать, сколько ударов и моментов было. В одну калитку должны были выигрывать 4:0, 5:0 или даже 6:0. Но такое бывает».

«По игре к команде претензий быть не должно. Мяч просто не хотел лететь в ворота, три гола отменили из-за офсайда».

«Надеемся, что оставили голы на Боснию. Мне приятно, что я забил, второй мой гол на этом стадионе. Еще хотелось бы забивать не только в контрольных матчах, но и в официальных», - сказал Степаненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
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    u6464u
    u6464u, 11.11.2021 22:22
    0
    В футболе Тарас, соперник полностью переигран когда счёт хотя бы 3-0 был бы , ты до сих пор таких истин не знаешь, а так это ничья 1-1, читай больше книг :
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