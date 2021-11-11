Александр ПЕТРАКОВ: «Дай Бог, чтобы Украина оставила голы на Боснию»

Наставник сборной оценил ничью в контрольном матче

  • 11.11.2021 21:53
  • 2142 просмотра
  • 5 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «Дай Бог, чтобы Украина оставила голы на Боснию»
© uaf.ua

Сборная Украины в контрольном матче против Болгарии сыграла 1:1. Игру прокомментировал наставник Александр Петраков.

«Мне очень понравилась игра сборной Украины. Я всем доволен, доволен ребятами. Это его величество футбол. Тем он и прекрасен. Было много моментов, но не использовали их. Однако претензий нет. 36 ударов? Такого в сборной у меня не было. Я никогда не скажу, что нам не везет. Это чисто техническое мастерство футболистов».

«Я перешел на другую схему, но я доволен. Я должен меняться, потому что мало времени провел в сборной. Запутать Боснию этим невозможно, потому что сейчас такое время, что все смотрят матчи, все видят матчи в интернете. Никого не обмануть».

«Доволен игрой Зинченко и Ярмоленко, которые не имеют много практики и получили весь матч. И Дима Ризнык заслужил свой дебют, я его поздравил. Дали ему возможность, потому что Дима заслужил».

«Конечно, хочется, чтобы был позитивный результат в Боснии. Сделаем все для победы в Боснии. Дай Бог, чтобы голы оставили на Боснию», - сказал Петраков в комментарии Футбол 1.

Украина 16 ноября на выезде проведет последний матч отбора ЧМ-2022 против Боснии.

Источник — Sport.ua

(20 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Дмитрий Рыженко
    online
    Дмитрий Рыженко, 11.11.2021 21:58
    +2
    Удачи Вам. С такой игрой и результат придет.Хорошая игра. Нужно немного фарта и все будет как мы все и ждём.
    Ссылка
    SergRV
    online
    SergRV, 11.11.2021 22:30
    0
    "Задоволений грою Зінченка"
    Ну раз так, то о чем дальше говорить? Сколько он моментов запорол, а то я сбился со счета?
    Защита то же ничё? Не клоуны? Устраивает?
    Ссылка
    samird
    samird, 11.11.2021 22:15
    0
    PETP0, 11.11.2021 22:01
    Если у тебя и дальше атаки будут завершать всякие зины, мы голов еще долго не увидим.
    А кто ты хочешь чтобы их завершал? Левандовски с Бензема? Или Судаков с Мудриком?
    Ссылка
    Nomad
    online
    Nomad, 11.11.2021 22:13
    0
    Ну там же некому будет шамкать про птн, после чего нам и забивают. Осталось не пропустить первыми.А лучше вообще не пропускать, как Тымчик и Бущан.
    Ссылка
    PETP0
    PETP0, 11.11.2021 22:01
    -4
    Если у тебя и дальше атаки будут завершать всякие зины, мы голов еще долго не увидим.
    Ссылка
    hakkinen
    hakkinen, 11.11.2021 21:57
    -5
    Таварищ Питраков, а может ну его накуй???
    Тут же взрослые мальчишки бегают, а не Ю19...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности