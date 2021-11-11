Александр ПЕТРАКОВ: «Дай Бог, чтобы Украина оставила голы на Боснию»

Сборная Украины в контрольном матче против Болгарии сыграла 1:1. Игру прокомментировал наставник Александр Петраков.

«Мне очень понравилась игра сборной Украины. Я всем доволен, доволен ребятами. Это его величество футбол. Тем он и прекрасен. Было много моментов, но не использовали их. Однако претензий нет. 36 ударов? Такого в сборной у меня не было. Я никогда не скажу, что нам не везет. Это чисто техническое мастерство футболистов».

«Я перешел на другую схему, но я доволен. Я должен меняться, потому что мало времени провел в сборной. Запутать Боснию этим невозможно, потому что сейчас такое время, что все смотрят матчи, все видят матчи в интернете. Никого не обмануть».

«Доволен игрой Зинченко и Ярмоленко, которые не имеют много практики и получили весь матч. И Дима Ризнык заслужил свой дебют, я его поздравил. Дали ему возможность, потому что Дима заслужил».

«Конечно, хочется, чтобы был позитивный результат в Боснии. Сделаем все для победы в Боснии. Дай Бог, чтобы голы оставили на Боснию», - сказал Петраков в комментарии Футбол 1.

Украина 16 ноября на выезде проведет последний матч отбора ЧМ-2022 против Боснии.