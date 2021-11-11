Денис Гармаш вернулся в сборную Украины после 4-летнего перерыва

В матче с Болгарией (1:1) за сборную Украины впервые после более чем четырехлетнего перерыва сыграл Денис Гармаш. Последний раз он выходил на поле в рядах национальной дружины 9 октября 2017 года в домашнем поединке с Хорватией в отборочном турнире ЧМ-2018.
К слову, более продолжительные паузы в выступлениях за главную команду страны имели только 15 игроков.
Наиболее продолжительные паузы в выступлениях за сборную Украины
|
Пауза
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Дата
|
Соперник
|
9 лет 35 дней
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
16.10.1993
|
США (г) - 2:1
|
20.11.2002
|
Словакия (г) - 1:1
|
7 лет 126 дней
|
Александр ПРИЗЕТКО
|
23.10.1993
|
США (г) - 1:0
|
26.02.2001
|
Румыния (н) - 0:1
|
6 лет 200 дней
|
Сергей КАНДАУРОВ
|
27.04.1993
|
Израиль (д) - 1:1
|
13.11.1999
|
Словения (г) - 1:2
|
6 лет 94 дня
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
01.06.2008
|
Швеция (г) - 1:0
|
03.09.2014
|
Молдова (д) - 1:0
|
5 лет 347 дней
|
Вячеслав КЕРНОЗЕНКО
|
02.09.2000
|
Польша (д) - 1:3
|
15.08.2006
|
Азербайджан (д) - 6:0
|
5 лет 324 дня
|
Александр ЗОТОВ
|
01.05.1996
|
Турция (г) - 2:3
|
21.03.2002
|
Япония (г) - 0:1
|
5 лет 162 дня
|
Максим КОВАЛЬ
|
01.06.2012
|
Австрия (г) - 2:3
|
10.11.2017
|
Словакия (д) - 2:1
|
5 лет 70 дней
|
Сергей КРИВЦОВ
|
06.09.2011
|
Чехия (г) - 0:4
|
15.11.2016
|
Сербия (д) - 2:0
|
5 лет 54 дня
|
Иван ГЕЦКО
|
27.06.1992
|
США (г) - 0:0
|
20.08.1997
|
Албания (д) - 1:0
|
4 года 182 дня
|
Сергей БОЛБАТ
|
22.05.2014
|
Нигер (д) - 2:1
|
20.11.2018
|
Турция (г) - 0:0
|
4 года 182 дня
|
Евгений МАКАРЕНКО
|
22.05.2014
|
Нигер (д) - 2:1
|
20.11.2018
|
Турция (г) - 0:0
|
4 года 79 дней
|
Евгений ЛЕВЧЕНКО
|
20.11.2002
|
Словакия (г) - 1:1
|
07.02.2007
|
Израиль (г) - 1:1
|
4 года 68 дней
|
Александр ПАЛЯНИЦА
|
11.06.1995
|
Хорватия (д) - 1:0
|
18.08.1999
|
Болгария (д) - 1:1
|
4 года 54 дня
|
Владимир ЕЗЕРСКИЙ
|
15.07.1998
|
Польша (д) - 1:2
|
07.09.2002
|
Армения (г) - 2:2
|
4 года 46 дней
|
Артем КРАВЕЦ
|
09.02.2011
|
Швеция (н) - 1:1
|
27.03.2015
|
Испания (г) - 0:1
|
4 года 33 дня
|
Денис ГАРМАШ
|
09.10.2017
|
Хорватия (д) - 0:2
|
11.11.2021
|
Болгария (д) - 1 1:
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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