Денис Гармаш вернулся в сборную Украины после 4-летнего перерыва

Последний раз динамовец выходил на поле в рядах национальной дружины 9 октября 2017 года

  • 11.11.2021 21:47
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Денис Гармаш вернулся в сборную Украины после 4-летнего перерыва
© УАФ

В матче с Болгарией (1:1) за сборную Украины впервые после более чем четырехлетнего перерыва сыграл Денис Гармаш. Последний раз он выходил на поле в рядах национальной дружины 9 октября 2017 года в домашнем поединке с Хорватией в отборочном турнире ЧМ-2018.

К слову, более продолжительные паузы в выступлениях за главную команду страны имели только 15 игроков.

Наиболее продолжительные паузы в выступлениях за сборную Украины

Пауза

Игрок

Дата

Соперник

Дата

Соперник

9 лет 35 дней

Дмитрий ШУТКОВ

16.10.1993

США (г) - 2:1

20.11.2002

Словакия (г) - 1:1

7 лет 126 дней

Александр ПРИЗЕТКО

23.10.1993

США (г) - 1:0

26.02.2001

Румыния (н) - 0:1

6 лет 200 дней

Сергей КАНДАУРОВ

27.04.1993

Израиль (д) - 1:1

13.11.1999

Словения (г) - 1:2

6 лет 94 дня

Александр ГЛАДКИЙ

01.06.2008

Швеция (г) - 1:0

03.09.2014

Молдова (д) - 1:0

5 лет 347 дней

Вячеслав КЕРНОЗЕНКО

02.09.2000

Польша (д) - 1:3

15.08.2006

Азербайджан (д) - 6:0

5 лет 324 дня

Александр ЗОТОВ

01.05.1996

Турция (г) - 2:3

21.03.2002

Япония (г) - 0:1

5 лет 162 дня

Максим КОВАЛЬ

01.06.2012

Австрия (г) - 2:3

10.11.2017

Словакия (д) - 2:1

5 лет 70 дней

Сергей КРИВЦОВ

06.09.2011

Чехия (г) - 0:4

15.11.2016

Сербия (д) - 2:0

5 лет 54 дня

Иван ГЕЦКО

27.06.1992

США (г) - 0:0

20.08.1997

Албания (д) - 1:0

4 года 182 дня

Сергей БОЛБАТ

22.05.2014

Нигер (д) - 2:1

20.11.2018

Турция (г) - 0:0

4 года 182 дня

Евгений МАКАРЕНКО

22.05.2014

Нигер (д) - 2:1

20.11.2018

Турция (г) - 0:0

4 года 79 дней

Евгений ЛЕВЧЕНКО

20.11.2002

Словакия (г) - 1:1

07.02.2007

Израиль (г) - 1:1

4 года 68 дней

Александр ПАЛЯНИЦА

11.06.1995

Хорватия (д) - 1:0

18.08.1999

Болгария (д) - 1:1

4 года 54 дня

Владимир ЕЗЕРСКИЙ

15.07.1998

Польша (д) - 1:2

07.09.2002

Армения (г) - 2:2

4 года 46 дней

Артем КРАВЕЦ

09.02.2011

Швеция (н) - 1:1

27.03.2015

Испания (г) - 0:1

4 года 33 дня

Денис ГАРМАШ

09.10.2017

Хорватия (д) - 0:2

11.11.2021

Болгария (д) - 1 1:

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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