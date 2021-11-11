Денис Гармаш вернулся в сборную Украины после 4-летнего перерыва

В матче с Болгарией (1:1) за сборную Украины впервые после более чем четырехлетнего перерыва сыграл Денис Гармаш. Последний раз он выходил на поле в рядах национальной дружины 9 октября 2017 года в домашнем поединке с Хорватией в отборочном турнире ЧМ-2018.

К слову, более продолжительные паузы в выступлениях за главную команду страны имели только 15 игроков.

Наиболее продолжительные паузы в выступлениях за сборную Украины