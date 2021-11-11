Как же так? Украина нанесла 36 ударов и забила всего 1 гол

Сборная Украины провела контрольный матч против Болгарии. Несмотря на полное преимущество команды Александра Петракова, игра завершилась со счетом 1:1.
При этом сборная Украины нанесла 36 ударов по воротам соперника. 14 раз мяч летел в створ ворот, 15 раз - мимо ворот и 7 ударов соперник блокировал.
Болгары нанесли только 4 удара, а в створ ворот попали лишь 1 раз, который стал голевым.
Сборная Украины 16 ноября на выезде проведет последний матч отбора ЧМ-2022 против Боснии.
Источник — Sport.ua
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(Виктор Евгеньевич Прокопенко)
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