Как же так? Украина нанесла 36 ударов и забила всего 1 гол

Оставили голы на Боснию?

  • 11.11.2021 21:28
  • 3228 просмотров
  • 8 комментариев
Как же так? Украина нанесла 36 ударов и забила всего 1 гол
© uaf.ua

Сборная Украины провела контрольный матч против Болгарии. Несмотря на полное преимущество команды Александра Петракова, игра завершилась со счетом 1:1.

При этом сборная Украины нанесла 36 ударов по воротам соперника. 14 раз мяч летел в створ ворот, 15 раз - мимо ворот и 7 ударов соперник блокировал.

Болгары нанесли только 4 удара, а в створ ворот попали лишь 1 раз, который стал голевым.

Сборная Украины 16 ноября на выезде проведет последний матч отбора ЧМ-2022 против Боснии.

Источник — Sport.ua

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    PFCLviv, 11.11.2021 21:31
    +6
    Ми чемпіони по нічейних результатах!
    Ссылка
    Alehandro
    Alehandro, 11.11.2021 21:37
    +3
    надеюсь, это была установка тренера - создавать моменты, но ни в коем случае не забивать)) а Степаненко будет оштрафован))
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 11.11.2021 22:07
    +1
    Нафига те голы? Главное проголосовать за Лева матчу Тошнит уже ваш лев Как начали эту пургу нести так и фарт потеряли....
    Ссылка
    turist86
    turist86, 11.11.2021 21:30
    +1
    Не ищите логики в футболе, ее там нет
    (Виктор Евгеньевич Прокопенко)
    Ссылка
    Nomad
    online
    Nomad, 11.11.2021 22:09
    0
    И на Боснию, и на Герцеговину. Лишь бы не пропустить там первыми.
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    Nordenus
    Nordenus, 11.11.2021 21:53
    0
    А вас это удивляет??? Да у нас каждый матч такой!!!
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    Yurko
    Yurko, 11.11.2021 21:43
    0
    То й таке
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    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 11.11.2021 21:40
    -1
    так бывает....че тут удивительного
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