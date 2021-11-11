Как же так? Украина нанесла 36 ударов и забила всего 1 гол

Сборная Украины провела контрольный матч против Болгарии. Несмотря на полное преимущество команды Александра Петракова, игра завершилась со счетом 1:1.

При этом сборная Украины нанесла 36 ударов по воротам соперника. 14 раз мяч летел в створ ворот, 15 раз - мимо ворот и 7 ударов соперник блокировал.

Болгары нанесли только 4 удара, а в створ ворот попали лишь 1 раз, который стал голевым.

Сборная Украины 16 ноября на выезде проведет последний матч отбора ЧМ-2022 против Боснии.