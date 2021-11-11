ВИДЕО. Степаненко забил шедевр! Тарас сравнял счет в матче с Болгарией

11 ноября в 19:30 в Одессе проходит товарищеский матч, в котором играют сборные Украины и Болгарии.

Украинская команда, владея большим преимуществом, сумела сравнять счет на 80-й минуте.

Хавбек Тарас Степаненко ударом издалека забил гол-шедевр (1:1). Тарас не забивал за сборную 5 лет, а всего за национальную команду у него в активе: 4 гола + 2 голевых передачи.

ГОЛ! 1:1. Тарас Степаненко, 80 мин.