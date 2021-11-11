Переигровки не будет. УЕФА отклонил протест Галатасарая на игру Локомотива

Судья матча Лиги Европы забыл удалить с поля защитника Дмитрия Живоглядова

  • 11.11.2021 20:37
  • 490 просмотров
  • 1 комментарий
Переигровки не будет. УЕФА отклонил протест Галатасарая на игру Локомотива
© Twitter

УЕФА отклонил протест турецкого «Галатасарая», который требовал переигровку матча с московским «Локомотивом».

Пресс-служба УЕФА сообщила: «После протеста, поданного футбольным клубом «Галатасарай» после матча Лиги Европы УЕФА 2021/22 между «Галатасараем» и московским «Локомотивом» (1:1), сыгранного 4 ноября 2021 года, контрольный, этический и дисциплинарный органы УЕФА приняли решение отклонить протест, поданный «Галатасараем».

Напомним, ранее турецкий «Галатасарай» подал протест на результат матча 4-го тура Лиги Европы против московского «Локомотива» (1:1).

В конце матча произошла потасовка, которая чуть не переросла в массовую драку. Спорная ситуация заключается в том, что судья матча Сандро Шерер из Швейцарии показал защитнику «Локомотива» Дмитрию Живоглядову две желтые карточки, однако забыл удалить россиянина.

Лига Европы. Галатасарай – Локомотив – 1:1. Видео голов и обзор матча

Источник — УЕФА

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Juzik
    Juzik, 11.11.2021 20:44
    +2
    Крутой судья))
    Ссылка
    sRUssia
    online
    sRUssia, 11.11.2021 20:54
    0
    От якби каци подавали протест, то перегравання було б... а може й технарь...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности