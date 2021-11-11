Переигровки не будет. УЕФА отклонил протест Галатасарая на игру Локомотива

УЕФА отклонил протест турецкого «Галатасарая», который требовал переигровку матча с московским «Локомотивом».

Пресс-служба УЕФА сообщила: «После протеста, поданного футбольным клубом «Галатасарай» после матча Лиги Европы УЕФА 2021/22 между «Галатасараем» и московским «Локомотивом» (1:1), сыгранного 4 ноября 2021 года, контрольный, этический и дисциплинарный органы УЕФА приняли решение отклонить протест, поданный «Галатасараем».

Напомним, ранее турецкий «Галатасарай» подал протест на результат матча 4-го тура Лиги Европы против московского «Локомотива» (1:1).

В конце матча произошла потасовка, которая чуть не переросла в массовую драку. Спорная ситуация заключается в том, что судья матча Сандро Шерер из Швейцарии показал защитнику «Локомотива» Дмитрию Живоглядову две желтые карточки, однако забыл удалить россиянина.

Лига Европы. Галатасарай – Локомотив – 1:1. Видео голов и обзор матча