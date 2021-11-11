ВИДЕО. Неразбериха в защите. Нелогичный гол: Болгария открыла счет в Одессе

Радослав Кирилов на 35-й минуте наказал сборную Украины за ошибки в обороне

  • 11.11.2021 20:23
  • 3070 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Неразбериха в защите. Нелогичный гол: Болгария открыла счет в Одессе
© Twitter. Радослав Кирилов

11 ноября в 19:30 в Одессе проходит товарищеский матч, в котором играют сборные Украины и Болгарии.

Украинская команда владеет большим преимуществом, но Болгария реализовала одну из редких контратак.

На 35-й минуте Радослав Кирилов вывел команду Болгарии вперед (0:1), воспользовавшись ошибками сине-желтых в защите.

ГОЛ! 0:1. Радослав Кирилов, 35 мин.

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    SevaCherkago
    online
    SevaCherkago, 11.11.2021 20:28
    +1
    Защита АГОНЬ
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    cooperchack
    cooperchack, 11.11.2021 20:36
    0
    Да уж,защита просто гуляет рядом с соперником,телохранители что ли
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