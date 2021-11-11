ВИДЕО. Неразбериха в защите. Нелогичный гол: Болгария открыла счет в Одессе

11 ноября в 19:30 в Одессе проходит товарищеский матч, в котором играют сборные Украины и Болгарии.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Украинская команда владеет большим преимуществом, но Болгария реализовала одну из редких контратак.
На 35-й минуте Радослав Кирилов вывел команду Болгарии вперед (0:1), воспользовавшись ошибками сине-желтых в защите.
ГОЛ! 0:1. Радослав Кирилов, 35 мин.
Источник — Sport.ua
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