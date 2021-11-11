Украинский тренер Акжайыка продлил контракт с клубом

Казахстанский «Акжайык» объявил о продлении контракта с главным тренером команды, украинцем Владимиром Мазяром. Новое соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до конца 2022 года.

Сейчас в чемпионате Казахстана межсезонье, и Мазяр находится в отпуске в Украине.

Мазяр возглавил «Акжайык» в январе текущего года. С ним команда заняла девятое место в чемпионате Казахстана.