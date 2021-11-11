Украинский тренер Акжайыка продлил контракт с клубом

Владимир Мазяр продолжит работать с командой

  • 11.11.2021 19:53
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Украинский тренер Акжайыка продлил контракт с клубом
© ФК Акжайык. Владимир Мазяр

Казахстанский «Акжайык» объявил о продлении контракта с главным тренером команды, украинцем Владимиром Мазяром. Новое соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до конца 2022 года.

Сейчас в чемпионате Казахстана межсезонье, и Мазяр находится в отпуске в Украине.

Мазяр возглавил «Акжайык» в январе текущего года. С ним команда заняла девятое место в чемпионате Казахстана.

Источник — ФК Акжайык

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