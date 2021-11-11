Хави уволил главу медицинского департамента Барселоны

Новый главный тренер «Барселоны» Хави продолжает большую чистку в каталонском клубе.

В частности, Хави уволил Рамона Канала, руководителя медицинского департамента клуба. Наставник «блаугранас» недоволен работой специалиста.

Хави был назначен главным тренером «Барселоны» 6 ноября, сменив на этом посту нидерландского специалиста Рональда Кумана. При этом Хави получит менее €10 миллионов на трансферы в январское окно.

После 12 сыгранных туров «Барселона» занимает 9-е место в чемпионате Испании по футболу, имея в активе 17 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 19-15.