Барселона хочет вернуть Сауля в Испанию

Хавбек не смог заиграть в «Челси»

  • 11.11.2021 18:36
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Барселона хочет вернуть Сауля в Испанию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль

Одной из целей «Барселоны» на зимнем трансферном рынке будет полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес.

Сейчас 26-летний хавбек выступает на правах аренды за «Челси», однако не пока не смог заиграть в команде Томаса Тухеля. В нынешнем сезоне на его счету 5 матчей за «Челси» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» хочет досрочно прервать арендное соглашение и вернуть Сауля в «Атлетико», однако такой опции у лондонцев нет.

За годичную аренду Сауля «Челси» заплатил 5 миллионов евро с правом выкупа за 35 миллионов. Хавбек мог оказаться в «Барселоне» еще летом в обмен на Антуана Гризманна.

Источник — El Chiriguito

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