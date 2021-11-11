Барселона хочет вернуть Сауля в Испанию

Одной из целей «Барселоны» на зимнем трансферном рынке будет полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес.

Сейчас 26-летний хавбек выступает на правах аренды за «Челси», однако не пока не смог заиграть в команде Томаса Тухеля. В нынешнем сезоне на его счету 5 матчей за «Челси» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» хочет досрочно прервать арендное соглашение и вернуть Сауля в «Атлетико», однако такой опции у лондонцев нет.

За годичную аренду Сауля «Челси» заплатил 5 миллионов евро с правом выкупа за 35 миллионов. Хавбек мог оказаться в «Барселоне» еще летом в обмен на Антуана Гризманна.