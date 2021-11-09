Челси не вернет Сауля в Атлетико досрочно

26-летний испанский центральный полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес, который выступает за лондонский «Челси» на правах аренды, останется в английском клубе до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Сауль может вернуться в «Атлетико» уже зимой. Но «синие» не спешат досрочно разрывать арендное соглашение с футболистом.

Сауль перешел в «Челси» из «Атлетико» в конце августа на правах аренды. Соглашение рассчитано до июня 2022 года. В текущем сезоне игрок провел за «синих» 8 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость Сауля составляет €40 миллионов.