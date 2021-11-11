С Малиновским. Стали известны стартовые составы матча Украина — Болгария

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени

  • 11.11.2021 18:16
  • 7978 просмотров
  • 15 комментариев
С Малиновским. Стали известны стартовые составы матча Украина — Болгария
© УАФ

Стали известны стартовые составы товарищеского поединка между национальными сборными Украины и Болгарии.

Украина: Бущан — Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Соболь, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Зубков, Довбик.

Запасные: Пятов, Ризнык, Качараба, Степаненко, Яремчук, Корниенко, Сикан, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Коваленко, Караваев.

Болгария: Михайлов — Йорданов, А. Христов, Димитров, Велковски, Кирилов, Б. Цонев, Неделев, А. Илиев, Десподов.

Запасные: Вуцов, Караджов, Турицов, Петков, Янков, Костадинов, С. Иванов, Минчев, Чочев, Д. Илиев, Цветанов, И. Илиев.

Поединок Украина — Болгария состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» в четверг, 11 ноября, в 19:30 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Болгария.

Источник — УЕФА

(45 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    name_footbol
    online
    name_footbol, 11.11.2021 18:16
    +6
    Довбик в основе? Хм....интересно!
    Ссылка
    sergrey4
    sergrey4, 11.11.2021 18:21
    +3
    4 защитника ? Хм....невероятно!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 11.11.2021 18:36
    +2
    Интересно, играем в 4 защитника или Зинченко опускается в оборону, а соболь третий ЦЗ?
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 11.11.2021 18:33
    +2
    dudigo78, 11.11.2021 18:23
    Навіщо той товарняк?. Щоб у вівторок сказати, що на боснійців не вистарчило сил? Тут треба було взагалі третій склад виставляти
    Бошняки играют 13, а сегодня только 11.
    Ссылка
    Sunrise
    Sunrise, 11.11.2021 18:33
    +1
    4-3-3?
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 11.11.2021 18:26
    +1
    зина - малина - ярмо - бущан ... хм, ну 6 замен есть, хорошо бы их всех использовать, а то пол состава основы выдохнется к сл матчу ж
    Ссылка
    Empty
    Empty, 11.11.2021 19:19
    0
    А по останніх іграх збірної то там місце в старті мали би мати 100% Матвієнко , Степаненко , шапаренко і ярмола
    Ссылка
    Empty
    Empty, 11.11.2021 19:16
    0
    Aleks04, 11.11.2021 18:44
    Было бы кого беречь... 8 матчей - ноль голов
    Треба по тайму дати Яремчуку і Довбику що зрозуміти кого в старті на боснію а кого на підсилиння в 2таймі .. те ж стосується і маліни (хоть я і його фан але останні ігри в нього не стабільні )... Та і в принципі як і гра Пів захисників ДК ... Що показало і ЛС .. ту барси хто не хочеш возе в Прімері... І ШД на тому рівні ж ...
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 11.11.2021 19:14
    0
    Зі складу вимальовується як раз у 4 цз, хоча хто того Петракова Знає
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 11.11.2021 18:52
    0
    плохая игра лучше хорошей тренировки
    Ссылка
    Nomad
    Nomad, 11.11.2021 18:30
    0
    Хоть бы Малина не забил, а то его тогда выпустят в Зенице и нам капец.
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    turist86
    turist86, 11.11.2021 18:24
    0
    name_footbol, 11.11.2021 18:16
    Довбик в основе? Хм....интересно!
    Яремчука треба берегти на матч із Боснією
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 11.11.2021 18:44
    -1
    turist86, 11.11.2021 18:24
    Яремчука треба берегти на матч із Боснією
    Было бы кого беречь... 8 матчей - ноль голов
    Ссылка
    saha-yakut
    saha-yakut, 11.11.2021 18:28
    -1
    Надеюсь, будет тренировочная игра с легкой победой, прогноз 3:1, также, хочу чтобы забили: Тимчик, Малиновский, Соболь.
    Ссылка
    dudigo78
    dudigo78, 11.11.2021 18:23
    -2
    Навіщо той товарняк?. Щоб у вівторок сказати, що на боснійців не вистарчило сил? Тут треба було взагалі третій склад виставляти
    Ссылка
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