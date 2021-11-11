С Малиновским. Стали известны стартовые составы матча Украина — Болгария

Стали известны стартовые составы товарищеского поединка между национальными сборными Украины и Болгарии.
Украина: Бущан — Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Соболь, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Зубков, Довбик.
Запасные: Пятов, Ризнык, Качараба, Степаненко, Яремчук, Корниенко, Сикан, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Коваленко, Караваев.
Болгария: Михайлов — Йорданов, А. Христов, Димитров, Велковски, Кирилов, Б. Цонев, Неделев, А. Илиев, Десподов.
Запасные: Вуцов, Караджов, Турицов, Петков, Янков, Костадинов, С. Иванов, Минчев, Чочев, Д. Илиев, Цветанов, И. Илиев.
Поединок Украина — Болгария состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» в четверг, 11 ноября, в 19:30 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Болгария.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.