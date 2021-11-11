Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «У Петракова имеются вопросы к защитникам»

Защитник «Днепра-1» - о матче Украина – Болгария

  • 11.11.2021 17:46
  • 1006 просмотров
  • 0 комментариев
Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «У Петракова имеются вопросы к защитникам»
© СК Днепр-1. Валерий Лучкевич

Защитник «Днепра-1» Валерий Лучкевич поделился ожиданиями от товарищеского матча Украина – Болгария, который пройдет сегодня, 11 ноября в Одессе:

«На мой взгляд, этот поединок принесет пользу украинской сборной, прежде всего, в плане игровой практики. Судите сами: наши лидеры Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, к сожалению, на клубном уровне появляются на поле редко и сегодня у них появится шанс почувствовать игровой тонус.

Также наверняка Александр Петраков захочет убедиться, в каких кондициях находится Руслан Mалиновский, который довольно продолжительное время был вне главной команды страны. Думаю, что у Петракова имеются вопросы и к защитникам, которым не всегда хватает надежности.

Я не собираюсь утверждать, что сегодняшнее соперничество пройдет в жесткой борьбе, все же, футболисты не будут особо рисковать, ведь для украинцев самый важный матч - следующий, с боснийцами. Однако поскольку игрокам обеих сборных есть, что доказывать, то уверен, что болельщики, которые придут на стадион в Одессе, не прогадают».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности