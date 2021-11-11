Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «У Петракова имеются вопросы к защитникам»

Защитник «Днепра-1» Валерий Лучкевич поделился ожиданиями от товарищеского матча Украина – Болгария, который пройдет сегодня, 11 ноября в Одессе:

«На мой взгляд, этот поединок принесет пользу украинской сборной, прежде всего, в плане игровой практики. Судите сами: наши лидеры Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, к сожалению, на клубном уровне появляются на поле редко и сегодня у них появится шанс почувствовать игровой тонус.

Также наверняка Александр Петраков захочет убедиться, в каких кондициях находится Руслан Mалиновский, который довольно продолжительное время был вне главной команды страны. Думаю, что у Петракова имеются вопросы и к защитникам, которым не всегда хватает надежности.

Я не собираюсь утверждать, что сегодняшнее соперничество пройдет в жесткой борьбе, все же, футболисты не будут особо рисковать, ведь для украинцев самый важный матч - следующий, с боснийцами. Однако поскольку игрокам обеих сборных есть, что доказывать, то уверен, что болельщики, которые придут на стадион в Одессе, не прогадают».