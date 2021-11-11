Андрей ПАВЕЛКО: «Очень хотели привезти сборную в Одессу»

Глава УАФ – о матче против Болгарии

  • 11.11.2021 17:26
  • 374 просмотра
  • 0 комментариев
Андрей ПАВЕЛКО: «Очень хотели привезти сборную в Одессу»
© УАФ. Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко объяснил, почему товарищеский матч Украина – Болгария пройдет именно в Одессе:

«Мы знаем, что в Одессе очень изысканный болельщик, знает толк в футболе, как должны играть наши команды – и «Черноморец», и сборная. Уверен, что болельщики соскучились по сборной.

Мы очень хотели привезти ее сюда, и как раз план – товарищеская игра, сборная Болгарии. Знаем, что в Одессе много выходцев из этой страны. Это также знак дружбы между нашими народами, нашими странами.

Я уверен, что будет прекрасная игра и для сборной Болгарии, и для нашей – перед Боснией будет хорошая возможность для нашего штаба посмотреть разные вариации схем игры, возможности наших футболистов».

Источник — ТК Футбол

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности