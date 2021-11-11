Андрей ПАВЕЛКО: «Очень хотели привезти сборную в Одессу»

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко объяснил, почему товарищеский матч Украина – Болгария пройдет именно в Одессе:

«Мы знаем, что в Одессе очень изысканный болельщик, знает толк в футболе, как должны играть наши команды – и «Черноморец», и сборная. Уверен, что болельщики соскучились по сборной.

Мы очень хотели привезти ее сюда, и как раз план – товарищеская игра, сборная Болгарии. Знаем, что в Одессе много выходцев из этой страны. Это также знак дружбы между нашими народами, нашими странами.

Я уверен, что будет прекрасная игра и для сборной Болгарии, и для нашей – перед Боснией будет хорошая возможность для нашего штаба посмотреть разные вариации схем игры, возможности наших футболистов».