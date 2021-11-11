Сачко вышел в четвертьфинал челленджера в Италии

Украинец обыграл Борну Гойо

  • 11.11.2021 16:50
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  • 1 комментарий
Сачко вышел в четвертьфинал челленджера в Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Сегодня Виталий Сачко во втором раунде хардового челленджера в итальянском Ортизеи в двух сетах обыграл хорвату Борну Гойо. Матч продолжался 1 час и 7 минут.

2-й раунд

Виталий Сачко (Украина) – Борна Гойо (Хорватия) – 6:2, 6:4

В четвертьфинале соперником Сачко будет босниец Мирза Башич. Вчера в первом раунде украинец обыграл именитого испанца Фернандо Вердаско.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 11.11.2021 16:57
    +1
    Квала к АО все ближе
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