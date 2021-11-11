Сачко вышел в четвертьфинал челленджера в Италии

Сегодня Виталий Сачко во втором раунде хардового челленджера в итальянском Ортизеи в двух сетах обыграл хорвату Борну Гойо. Матч продолжался 1 час и 7 минут.
2-й раунд
Виталий Сачко (Украина) – Борна Гойо (Хорватия) – 6:2, 6:4
В четвертьфинале соперником Сачко будет босниец Мирза Башич. Вчера в первом раунде украинец обыграл именитого испанца Фернандо Вердаско.
Источник — Sport.ua
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