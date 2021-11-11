ЖОРЖИНЬО: «Не расстроюсь, если не выиграю Золотой мяч»

Хавбек «Челси» - о своих шансах на награду

  • 11.11.2021 16:31
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ЖОРЖИНЬО: «Не расстроюсь, если не выиграю Золотой мяч»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо оценил свои шансы выиграть Золотой мяч в 2021 году:

«Не я решаю, должен ли я выиграть Золотой мяч, но это стало бы стимулом для других игроков показать, что не только голы имеют значение. Не хочу возлагать больших надежд, но было бы лицемерием сказать, что я не хочу его выиграть.

Было бы здорово, но я не расстроюсь, если этого не случится, не буду жаловаться. Я не витаю в облаках и фокусируюсь на других вещах, я уже стал игроков года по версии УЕФА».

Ранее Андрей Шевченко назвал Жоржиньо одним из фаворитов на Золотой мяч.

Источник — Globo

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